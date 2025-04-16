Варфарин Орион (Warfarin Orion)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 181 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Варфарин Орион таблетки 3 мг флакон №100
Orion Corporation
172,30 грн
Варфарин Орион таблетки 5 мг флакон №100
Orion Corporation
213,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Варфарин Орион таблетки 5 мг флакон №30
Orion Corporation
87,54
Экономия при брони: -5,05 грн
Варфарин Орион таблетки 3 мг флакон №100
Orion Corporation
168,85
Экономия при брони: -10,52 грн
Варфарин Орион таблетки 5 мг флакон №100
Orion Corporation
213,87
Экономия при брони: -11,34 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Варфарин Орион таблетки 3 мг флакон №100
Orion Corporation
Варфарин Орион таблетки 5 мг флакон №100
Orion Corporation
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Варфарин Орион таблетки 3 мг флакон №100
Orion Corporation
172,30 грн
Варфарин Орион таблетки 5 мг флакон №100
Orion Corporation
213,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Варфарин Орион таблетки 3 мг флакон №100
Orion Corporation
194,98
Экономия при брони: -9,37 грн
Варфарин Орион таблетки 5 мг флакон №100
Orion Corporation
222,95
Экономия при брони: -15,22 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Варфарин Орион таблетки 5 мг флакон №30
Orion Corporation
Варфарин Орион таблетки 3 мг флакон №100
Orion Corporation
Варфарин Орион таблетки 5 мг флакон №100
Orion Corporation
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Варфарин Орион таблетки 3 мг флакон №30
Orion Corporation
50,44
Экономия при брони: -2,93 грн
Варфарин Орион таблетки 3 мг флакон №100
Orion Corporation
175,35
Экономия при брони: -11,33 грн
Варфарин Орион таблетки 5 мг флакон №100
Orion Corporation
238,71
Экономия при брони: -26,62 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Варфарин Орион таблетки 3 мг флакон №100
Orion Corporation
185,12
Экономия при брони: -13,14 грн
Варфарин Орион таблетки 5 мг флакон №100
Orion Corporation
224,95
Экономия при брони: -11,69 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Варфарин Орион таблетки 5 мг флакон №30
Orion Corporation
Варфарин Орион таблетки 3 мг флакон №100
Orion Corporation
Варфарин Орион таблетки 5 мг флакон №100
Orion Corporation
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Варфарин Орион таблетки 3 мг флакон №100
Orion Corporation
186,19
Экономия при брони: -10,80 грн
Варфарин Орион таблетки 5 мг флакон №100
Orion Corporation
224,92
Экономия при брони: -11,10 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Варфарин Орион таблетки 5 мг флакон №30
Orion Corporation
Варфарин Орион таблетки 5 мг флакон №100
Orion Corporation
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Варфарин Орион таблетки 3 мг флакон №100
Orion Corporation
172,30 грн
Варфарин Орион таблетки 5 мг флакон №100
Orion Corporation
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Варфарин Орион таблетки 3 мг флакон №30
Orion Corporation
52,24
Экономия при брони: -2,46 грн
Варфарин Орион таблетки 5 мг флакон №30
Orion Corporation
90,85
Экономия при брони: -4,28 грн
Варфарин Орион таблетки 3 мг флакон №100
Orion Corporation
182,74
Экономия при брони: -10,76 грн
Варфарин Орион таблетки 5 мг флакон №100
Orion Corporation
222,76
Экономия при брони: -9,43 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Варфарин Орион таблетки 5 мг флакон №30
Orion Corporation
Варфарин Орион таблетки 3 мг флакон №100
Orion Corporation
Варфарин Орион таблетки 5 мг флакон №100
Orion Corporation
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Варфарин Орион таблетки 3 мг флакон №30
Orion Corporation
Варфарин Орион таблетки 3 мг флакон №100
Orion Corporation
Варфарин Орион таблетки 5 мг флакон №100
Orion Corporation
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Варфарин Орион таблетки 3 мг флакон №30
Orion Corporation
51,66
Экономия при брони: -2,30 грн
Варфарин Орион таблетки 3 мг флакон №100
Orion Corporation
174,85
Экономия при брони: -8,85 грн
Варфарин Орион таблетки 5 мг флакон №100
Orion Corporation
216,50
Экономия при брони: -8,61 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Варфарин Орион таблетки 3 мг флакон №100
Orion Corporation
172,30 грн
Варфарин Орион таблетки 5 мг флакон №100
Orion Corporation
213,90 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Варфарин Орион таблетки 3 мг флакон №30
Orion Corporation
Варфарин Орион таблетки 5 мг флакон №30
Orion Corporation
Варфарин Орион таблетки 3 мг флакон №100
Orion Corporation
Варфарин Орион таблетки 5 мг флакон №100
Orion Corporation
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Варфарин Орион таблетки 3 мг флакон №100
Orion Corporation
190,79
Экономия при брони: -20,65 грн
Варфарин Орион таблетки 5 мг флакон №100
Orion Corporation
213,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Варфарин Орион таблетки 3 мг флакон №30
Orion Corporation
52,01
Экономия при брони: -2,38 грн
Варфарин Орион таблетки 3 мг флакон №100
Orion Corporation
185,61
Экономия при брони: -16,27 грн
Варфарин Орион таблетки 5 мг флакон №100
Orion Corporation
234,61
Экономия при брони: -22,81 грн