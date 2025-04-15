Варфарин Орион (Warfarin Orion)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 168 аптеках в Львов
D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Варфарин Орион таблетки 3 мг флакон №100
Orion Corporation
Аптека нц
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Варфарин Орион таблетки 5 мг флакон №100
Orion Corporation
214,90 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Варфарин Орион таблетки 3 мг флакон №100
Orion Corporation
Варфарин Орион таблетки 5 мг флакон №100
Orion Corporation
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Варфарин Орион таблетки 3 мг флакон №100
Orion Corporation
191,05
Экономия при брони: -11,57 грн
Варфарин Орион таблетки 5 мг флакон №100
Orion Corporation
222,58
Экономия при брони: -12,88 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Варфарин Орион таблетки 3 мг флакон №100
Orion Corporation
171,90
Экономия при брони: -0,20 грн
Варфарин Орион таблетки 5 мг флакон №100
Orion Corporation
215,20
Экономия при брони: -4,60 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Варфарин Орион таблетки 3 мг флакон №100
Orion Corporation
Варфарин Орион таблетки 5 мг флакон №100
Orion Corporation
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Варфарин Орион таблетки 5 мг флакон №100
Orion Corporation
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Варфарин Орион таблетки 5 мг флакон №100
Orion Corporation
211,90
Экономия при брони: -1,30 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Варфарин Орион таблетки 5 мг флакон №100
Orion Corporation
218,07
Экономия при брони: -13,66 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Варфарин Орион таблетки 3 мг флакон №100
Orion Corporation
178,05
Экономия при брони: -10,26 грн
Варфарин Орион таблетки 5 мг флакон №100
Orion Corporation
239,37
Экономия при брони: -13,88 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Варфарин Орион таблетки 5 мг флакон №30
Orion Corporation
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 50 мин
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Варфарин Орион таблетки 5 мг флакон №100
Orion Corporation
216,10
Экономия при брони: -5,50 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Варфарин Орион таблетки 3 мг флакон №100
Orion Corporation
Варфарин Орион таблетки 5 мг флакон №100
Orion Corporation
216,50
Экономия при брони: -5,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Варфарин Орион таблетки 5 мг флакон №30
Orion Corporation
Варфарин Орион таблетки 3 мг флакон №100
Orion Corporation
Варфарин Орион таблетки 5 мг флакон №100
Orion Corporation
211,80
Экономия при брони: -1,20 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Варфарин Орион таблетки 3 мг флакон №100
Orion Corporation
172,30
Экономия при брони: -0,60 грн
Варфарин Орион таблетки 5 мг флакон №100
Orion Corporation
211,90
Экономия при брони: -1,30 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Варфарин Орион таблетки 5 мг флакон №30
Orion Corporation
Варфарин Орион таблетки 3 мг флакон №100
Orion Corporation
Варфарин Орион таблетки 5 мг флакон №100
Orion Corporation
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Варфарин Орион таблетки 3 мг флакон №100
Orion Corporation
Варфарин Орион таблетки 5 мг флакон №100
Orion Corporation
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Варфарин Орион таблетки 5 мг флакон №100
Orion Corporation
213,00
Экономия при брони: -2,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Варфарин Орион таблетки 5 мг флакон №30
Orion Corporation
86,90
Экономия при брони: -1,30 грн
Варфарин Орион таблетки 3 мг флакон №100
Orion Corporation
Варфарин Орион таблетки 5 мг флакон №100
Orion Corporation
211,90
Экономия при брони: -1,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Варфарин Орион таблетки 5 мг флакон №100
Orion Corporation
211,60
Экономия при брони: -1,00 грн