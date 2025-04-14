Варфарин Орион (Warfarin Orion)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 212 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Варфарин Орион таблетки 3 мг флакон №30
Orion Corporation
Варфарин Орион таблетки 5 мг флакон №30
Orion Corporation
Варфарин Орион таблетки 3 мг флакон №100
Orion Corporation
Варфарин Орион таблетки 5 мг флакон №100
Orion Corporation
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Варфарин Орион таблетки 3 мг флакон №30
Orion Corporation
Варфарин Орион таблетки 3 мг флакон №100
Orion Corporation
Варфарин Орион таблетки 5 мг флакон №100
Orion Corporation
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Варфарин Орион таблетки 5 мг флакон №100
Orion Corporation
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Варфарин Орион таблетки 3 мг флакон №100
Orion Corporation
180,04
Экономия при брони: -8,49 грн
Варфарин Орион таблетки 5 мг флакон №100
Orion Corporation
232,21
Экономия при брони: -9,75 грн
Мелисса
Одесса, ул. Косвенная, 10-А
1.9 км
Варфарин Орион таблетки 3 мг флакон №100
Orion Corporation
Колонтаевская
Одесса, ул. Колонтаевская, 54
1.9 км
Варфарин Орион таблетки 5 мг флакон №100
Orion Corporation
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается через 58 мин
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
2.0 км
Варфарин Орион таблетки 3 мг флакон №100
Orion Corporation
Варфарин Орион таблетки 5 мг флакон №100
Orion Corporation
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Варфарин Орион таблетки 3 мг флакон №100
Orion Corporation
185,56
Экономия при брони: -5,88 грн
Варфарин Орион таблетки 5 мг флакон №100
Orion Corporation
228,12
Экономия при брони: -14,69 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Варфарин Орион таблетки 5 мг флакон №100
Orion Corporation
219,04
Экономия при брони: -7,12 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Варфарин Орион таблетки 3 мг флакон №30
Orion Corporation
Варфарин Орион таблетки 3 мг флакон №100
Orion Corporation
Варфарин Орион таблетки 5 мг флакон №100
Orion Corporation
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Варфарин Орион таблетки 5 мг флакон №30
Orion Corporation
89,58
Экономия при брони: -5,00 грн
Варфарин Орион таблетки 3 мг флакон №100
Orion Corporation
183,17
Экономия при брони: -9,37 грн
Варфарин Орион таблетки 5 мг флакон №100
Orion Corporation
215,12
Экономия при брони: -12,67 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Варфарин Орион таблетки 5 мг флакон №100
Orion Corporation
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Варфарин Орион таблетки 5 мг флакон №100
Orion Corporation
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Варфарин Орион таблетки 5 мг флакон №30
Orion Corporation
Варфарин Орион таблетки 3 мг флакон №100
Orion Corporation
Варфарин Орион таблетки 5 мг флакон №100
Orion Corporation
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Варфарин Орион таблетки 3 мг флакон №30
Orion Corporation
50,81
Экономия при брони: -1,77 грн
Варфарин Орион таблетки 5 мг флакон №30
Orion Corporation
86,60
Экономия при брони: -3,02 грн
Варфарин Орион таблетки 3 мг флакон №100
Orion Corporation
157,73
Экономия при брони: -6,58 грн
Варфарин Орион таблетки 5 мг флакон №100
Orion Corporation
219,64
Экономия при брони: -6,58 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Варфарин Орион таблетки 5 мг флакон №100
Orion Corporation
232,40
Экономия при брони: -9,58 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Варфарин Орион таблетки 5 мг флакон №100
Orion Corporation
213,60
Экономия при брони: -9,60 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Варфарин Орион таблетки 3 мг флакон №30
Orion Corporation
52,51
Экономия при брони: -2,84 грн
Варфарин Орион таблетки 3 мг флакон №100
Orion Corporation
179,17
Экономия при брони: -10,81 грн
Варфарин Орион таблетки 5 мг флакон №100
Orion Corporation
236,68
Экономия при брони: -12,72 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пастера, 36
3.0 км
Варфарин Орион таблетки 3 мг флакон №100
Orion Corporation
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Варфарин Орион таблетки 3 мг флакон №100
Orion Corporation
178,58
Экономия при брони: -9,09 грн
Варфарин Орион таблетки 5 мг флакон №100
Orion Corporation
221,71
Экономия при брони: -11,30 грн