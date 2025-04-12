Различные препараты

Мятные таблетки (Tabulettae menthae)

Мятные таблетки таблетки 0,0025 г блистер №10
Цены в Киев
от 14,07 грн
в 507 аптеках
Найти в аптеках
Характеристики
Производитель
Юнифарма
Форма выпуска
Таблетки
Условия продажи
Без рецепта
Дозировка
0,0025 г
Количество штук в упаковке
10 шт.
ATC-группа
Регистрация
UA/8920/01/01 от 21.03.2019
Международное название

Мятные таблетки инструкция по применению

Состав

действующее вещество: масло мяты перечной;
1 таблетка содержит масла мяты перечной (в пересчете на 50% ментол) 0,0025 г
вспомогательные вещества: тальк, кальция стеарат, крахмал картофельный, сахар кондитерский.

Лекарственная форма

Таблетки по 0,0025 г.

Основные физико-химические свойства: таблетки белого цвета, сладкого холодного вкуса с запахом масла мяты перечной.

Фармакотерапевтическая группа

Противорвотные средства и препараты, устраняющие тошноту. Код АТХ А04А D.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика.

Мятные таблетки, стимулируя чувствительные рецепторы слизистых оболочек ротовой полости и желудка, рефлекторным путем ослабляют ощущение тошноты и предупреждают рвота, а также оказывают умеренное спазмолитическое, успокаивающее и желчегонное действие.
Фармакокинетика. Не изучена.

Показания

Тошнота, рвота, спазмы гладких мышц желудочно-кишечного тракта, ощущение горечи во рту.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Спазмофилия, круп, бронхиальная астма, сахарный диабет. Возраст до 3 лет.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Не выявлено.

Особенности применения

Пациентам с желудочно-пищеводним рефлюксом (изжогой) следует избегать применения препарата, поскольку может увеличиться изжога.
Если у Вас установлена ​​непереносимость некоторых сахаров, проконсультируйтесь с врачом, прежде чем принимать этот препарат.

Способ применения и дозы

Назначать по 1–2 таблетки под язык.
Максимальная суточная доза для взрослых и детей старше 12 лет — 8–10 таблеток.
Для детей от 3 до 12 лет — 3–5 таблеток в сутки.
Курс лечения зависит от достигнутого терапевтического эффекта.

Дети

Не применять детям до 3 лет.

Передозировки

Нерациональное применение препаратов мяты может привести к боли в области сердца.

Побочные реакции

Боль в области сердца; аллергические реакции, в том числе гиперемия, сыпь, зуд, отек кожи, крапивница, дерматит в отдельных случаях — головокружение. При появлении побочных реакций прекратить применение препарата.
Пациент должен проконсультироваться с врачом, если симптомы заболевания не исчезли во время применения лекарственного средства или наблюдаются какие-либо побочные реакции.

Срок годности

2 года.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 ºС.
Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

Таблетки по 0,0025 г № 10 в блистере.

Категория отпуска

Без рецепта.