Назначать по 1–2 таблетки под язык.

Максимальная суточная доза для взрослых и детей старше 12 лет — 8–10 таблеток.

Для детей от 3 до 12 лет — 3–5 таблеток в сутки.

Курс лечения зависит от достигнутого терапевтического эффекта.