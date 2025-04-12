Мятные таблетки (Tabulettae menthae)
Мятные таблетки инструкция по применению
Состав
действующее вещество: масло мяты перечной;
1 таблетка содержит масла мяты перечной (в пересчете на 50% ментол) 0,0025 г
вспомогательные вещества: тальк, кальция стеарат, крахмал картофельный, сахар кондитерский.
Лекарственная форма
Таблетки по 0,0025 г.
Основные физико-химические свойства: таблетки белого цвета, сладкого холодного вкуса с запахом масла мяты перечной.
Фармакотерапевтическая группа
Противорвотные средства и препараты, устраняющие тошноту. Код АТХ А04А D.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Мятные таблетки, стимулируя чувствительные рецепторы слизистых оболочек ротовой полости и желудка, рефлекторным путем ослабляют ощущение тошноты и предупреждают рвота, а также оказывают умеренное спазмолитическое, успокаивающее и желчегонное действие.
Фармакокинетика. Не изучена.
Показания
Тошнота, рвота, спазмы гладких мышц желудочно-кишечного тракта, ощущение горечи во рту.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Спазмофилия, круп, бронхиальная астма, сахарный диабет. Возраст до 3 лет.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Не выявлено.
Особенности применения
Пациентам с желудочно-пищеводним рефлюксом (изжогой) следует избегать применения препарата, поскольку может увеличиться изжога.
Если у Вас установлена непереносимость некоторых сахаров, проконсультируйтесь с врачом, прежде чем принимать этот препарат.
Способ применения и дозы
Назначать по 1–2 таблетки под язык.
Максимальная суточная доза для взрослых и детей старше 12 лет — 8–10 таблеток.
Для детей от 3 до 12 лет — 3–5 таблеток в сутки.
Курс лечения зависит от достигнутого терапевтического эффекта.
Дети
Не применять детям до 3 лет.
Передозировки
Нерациональное применение препаратов мяты может привести к боли в области сердца.
Побочные реакции
Боль в области сердца; аллергические реакции, в том числе гиперемия, сыпь, зуд, отек кожи, крапивница, дерматит в отдельных случаях — головокружение. При появлении побочных реакций прекратить применение препарата.
Пациент должен проконсультироваться с врачом, если симптомы заболевания не исчезли во время применения лекарственного средства или наблюдаются какие-либо побочные реакции.
Срок годности
2 года.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 ºС.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
Таблетки по 0,0025 г № 10 в блистере.
Категория отпуска
Без рецепта.