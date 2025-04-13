Мятные таблетки (Tabulettae menthae)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 62 аптеках в Харьков
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Мятные таблетки таблетки 0.0025 г блистер №10
Юнифарма
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Мятные таблетки таблетки 0.0025 г блистер №10
Юнифарма
21,60
Экономия при брони: -3,70 грн
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Мятные таблетки таблетки 0.0025 г блистер №10
Юнифарма
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Мятные таблетки таблетки 0.0025 г блистер №10
Юнифарма
21,60
Экономия при брони: -3,70 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Мятные таблетки таблетки 0.0025 г блистер №10
Юнифарма
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Мятные таблетки таблетки 0.0025 г блистер №10
Юнифарма
22,30
Экономия при брони: -1,39 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 69
2.2 км
Мятные таблетки таблетки 0.0025 г блистер №10
Юнифарма
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 84
2.3 км
Мятные таблетки таблетки 0.0025 г блистер №10
Юнифарма
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Данилевского, 18
2.5 км
Мятные таблетки таблетки 0.0025 г блистер №10
Юнифарма
21,60
Экономия при брони: -3,70 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 9
3.0 км
Мятные таблетки таблетки 0.0025 г блистер №10
Юнифарма
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Котляра Евгения, 3-А
3.0 км
Мятные таблетки таблетки 0.0025 г блистер №10
Юнифарма
21,20
Экономия при брони: -3,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 17
3.3 км
Мятные таблетки таблетки 0.0025 г блистер №10
Юнифарма
23,03
Экономия при брони: -1,47 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
3.6 км
Мятные таблетки таблетки 0.0025 г блистер №10
Юнифарма
22,93
Экономия при брони: -1,37 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 38
3.8 км
Мятные таблетки таблетки 0.0025 г блистер №10
Юнифарма
23,80
Экономия при брони: -5,90 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 123
4.3 км
Мятные таблетки таблетки 0.0025 г блистер №10
Юнифарма
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Отакара Яроша, 21
4.4 км
Мятные таблетки таблетки 0.0025 г блистер №10
Юнифарма
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
4.5 км
Мятные таблетки таблетки 0.0025 г блистер №10
Юнифарма
22,62
Экономия при брони: -1,06 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, шоссе Григоровское, 32
4.5 км
Мятные таблетки таблетки 0.0025 г блистер №10
Юнифарма
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 167
4.7 км
Мятные таблетки таблетки 0.0025 г блистер №10
Юнифарма
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 153-А
4.7 км
Мятные таблетки таблетки 0.0025 г блистер №10
Юнифарма