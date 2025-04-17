Мятные таблетки (Tabulettae menthae)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 59 аптеках в Чернигов
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Мятные таблетки таблетки 0.0025 г блистер №10
Юнифарма
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Мятные таблетки таблетки 0.0025 г блистер №10
Юнифарма
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Мятные таблетки таблетки 0.0025 г блистер №10
Юнифарма
24,30
Экономия при брони: -6,00 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Мятные таблетки таблетки 0.0025 г блистер №10
Юнифарма
23,70
Экономия при брони: -5,40 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Мятные таблетки таблетки 0.0025 г блистер №10
Юнифарма
20,23
Экономия при брони: -1,19 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Мятные таблетки таблетки 0.0025 г блистер №10
Юнифарма
22,42
Экономия при брони: -1,37 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Мятные таблетки таблетки 0.0025 г блистер №10
Юнифарма
22,51
Экономия при брони: -1,46 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Мятные таблетки таблетки 0.0025 г блистер №10
Юнифарма
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Мятные таблетки таблетки 0.0025 г блистер №10
Юнифарма
22,99
Экономия при брони: -1,94 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Мятные таблетки таблетки 0.0025 г блистер №10
Юнифарма
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Мятные таблетки таблетки 0.0025 г блистер №10
Юнифарма
24,30
Экономия при брони: -6,00 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Мятные таблетки таблетки 0.0025 г блистер №10
Юнифарма
22,30
Экономия при брони: -1,25 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Мятные таблетки таблетки 0.0025 г блистер №10
Юнифарма
18,90
Экономия при брони: -0,60 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Мятные таблетки таблетки 0.0025 г блистер №10
Юнифарма
24,30
Экономия при брони: -6,00 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Мятные таблетки таблетки 0.0025 г блистер №10
Юнифарма
22,29
Экономия при брони: -1,24 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 89
1.0 км
Мятные таблетки таблетки 0.0025 г блистер №10
Юнифарма
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 54
1.1 км
Мятные таблетки таблетки 0.0025 г блистер №10
Юнифарма
22,07
Экономия при брони: -0,78 грн
Ощад аптека
Чернигов, ул. Шевченко, 27
1.2 км
Мятные таблетки таблетки 0.0025 г блистер №10
Юнифарма
23,90
Экономия при брони: -5,60 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Преображенская, 2
1.3 км
Мятные таблетки таблетки 0.0025 г блистер №10
Юнифарма
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Мятные таблетки таблетки 0.0025 г блистер №10
Юнифарма