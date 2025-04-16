Мятные таблетки (Tabulettae menthae)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 81 аптеках в Кривой Рог
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Мятные таблетки таблетки 0.0025 г блистер №10
Юнифарма
22,33
Экономия при брони: -1,49 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Мятные таблетки таблетки 0.0025 г блистер №10
Юнифарма
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Мятные таблетки таблетки 0.0025 г блистер №10
Юнифарма
20,79
Экономия при брони: -1,11 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Мятные таблетки таблетки 0.0025 г блистер №10
Юнифарма
23,90
Экономия при брони: -6,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Мятные таблетки таблетки 0.0025 г блистер №10
Юнифарма
17,49
Экономия при брони: -0,88 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Мятные таблетки таблетки 0.0025 г блистер №10
Юнифарма
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Мятные таблетки таблетки 0.0025 г блистер №10
Юнифарма
22,03
Экономия при брони: -1,43 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Мятные таблетки таблетки 0.0025 г блистер №10
Юнифарма
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Мятные таблетки таблетки 0.0025 г блистер №10
Юнифарма
22,05
Экономия при брони: -1,45 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Мятные таблетки таблетки 0.0025 г блистер №10
Юнифарма
23,70
Экономия при брони: -6,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Мятные таблетки таблетки 0.0025 г блистер №10
Юнифарма
22,61
Экономия при брони: -1,80 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Бандеры Степана, 8
1.4 км
Мятные таблетки таблетки 0.0025 г блистер №10
Юнифарма
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, ул. Соборности, 34
1.8 км
Мятные таблетки таблетки 0.0025 г блистер №10
Юнифарма
21,98
Экономия при брони: -1,08 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 51
1.8 км
Мятные таблетки таблетки 0.0025 г блистер №10
Юнифарма
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Центральный, 24
2.2 км
Мятные таблетки таблетки 0.0025 г блистер №10
Юнифарма
20,46
Экономия при брони: -2,41 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Центральный, 35
2.2 км
Мятные таблетки таблетки 0.0025 г блистер №10
Юнифарма
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 72
2.6 км
Мятные таблетки таблетки 0.0025 г блистер №10
Юнифарма
22,66
Экономия при брони: -0,92 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Дорошенко Петра, 1
2.7 км
Мятные таблетки таблетки 0.0025 г блистер №10
Юнифарма
Городская семейная аптека
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18-Б
2.7 км
Мятные таблетки таблетки 0.0025 г блистер №10
Юнифарма
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 94
3.0 км
Мятные таблетки таблетки 0.0025 г блистер №10
Юнифарма