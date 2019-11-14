аскорбиновая кислота как восстановитель может искажать результаты различных лабораторных тестов, в частности обусловливать ложноположительный результат в тесте на наличие глюкозы в моче и отрицательный — в тесте на наличие скрытой крови в кале, а также занижение результатов при исследованиях концентрации ЛДГ и аминотрансфераз в плазме крови.

В связи со стимулирующим действием аскорбиновой кислоты на синтез кортикостероидных гормонов необходимо следить за функцией надпочечников и АД.

При длительном применении в высоких дозах возможно угнетение функции инсулярного аппарата поджелудочной железы, поэтому в процессе длительного лечения необходимо регулярно контролировать функцию поджелудочной железы.

Терапию в высоких дозах нельзя проводить у больных со склонностью к рецидивирующей мочекаменной болезни. Больным с почечной недостаточностью для снижения риска кристаллурии необходимо обеспечить достаточное потребление жидкости (1,5–2 л/сут).

У пациентов с повышенным содержанием железа в организме следует применять аскорбиновую кислоту в минимальных дозах.

Больным, находящимся на диете с низким содержанием натрия, не следует назначать высокие дозы лекарственного средства.

Назначение аскорбиновой кислоты пациентам с быстропролиферирующими и интенсивно метастазирующими опухолями может усугубить течение заболевания. Пациентам, проходящим курс химиотерапии, лекарственное средство следует назначать не ранее чем через 1–3 дня (в зависимости от T ½ противоопухолевого препарата) после химиотерапии, поскольку нет клинических данных о возможном взаимодействии.

Применение в период беременности и кормления грудью. Минимальная ежедневная потребность в аскорбиновой кислоте во II–III триместр беременности — около 60 мг. Аскорбиновая кислота проникает через плацентарный барьер. Следует иметь в виду, что плод может адаптироваться к высоким дозам аскорбиновой кислоты, которые принимает беременная, и затем у новорожденного возможно развитие аскорбиновой болезни как реакции отмены. Поэтому в период беременности не следует назначать лекарственное средство в повышенных дозах, за исключением случаев, когда потенциальная польза для матери превышает возможный риск для плода.

Минимальная ежедневная потребность в аскорбиновой кислоте в период кормления грудью — 80 мг. Диета матери, содержащая адекватное количество аскорбиновой кислоты, достаточна для профилактики дефицита у ребенка грудного возраста. Аскорбиновая кислота проникает в грудное молоко. Теоретически существует опасность для ребенка при применении матерью высоких доз аскорбиновой кислоты (в период кормления грудью не рекомендуется превышать ежедневную потребность в аскорбиновой кислоте). При необходимости назначения повышенных доз лекарственного средства следует прервать кормление грудью.

Дети. Лекарственное средство применяется в педиатрической практике.

Способность влиять на скорость реакций при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Не влияет в рекомендованных дозах.