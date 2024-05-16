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Аскорбиновая кислота-Дарница раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл контурная ячейковая упаковка, пачка, №10 - Харьков (65967) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 396 аптеках
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Харьков, ул. Руставели Шота, 10
Всего: упаковка (3)
72,80 грн
Аптека низких цен
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (2), ампула (4)
73,72
Экономия: -21,22 грн
52,50 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: ампула (2)
55,00 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
Всего: ампула (7)
56,00 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, ул. Дарвина, 1
Всего: ампула (9)
59,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (2)
69,54
Экономия: -16,91 грн
52,63 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
Всего: упаковка (1), ампула (2)
59,30 грн
Первая аптека
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Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (4), ампула (5)
56,20 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: ампула (6)
59,10 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 6
Всего: упаковка (1)
83,60
Экономия: -23,60 грн
60,00 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (3)
56,30 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (2)
80,20
Экономия: -19,50 грн
60,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (2)
71,99
Экономия: -11,91 грн
60,08 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: упаковка (3)
56,80 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
Всего: упаковка (1), ампула (8)
60,20 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (2)
53,49 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
Всего: упаковка (1), ампула (6)
56,80 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
Всего: упаковка (1), ампула (2)
60,30 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (3)
58,90 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
Всего: упаковка (2), ампула (1)
60,10 грн