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Аскорбиновая кислота-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 2 мл контурная ячейковая упаковка, пачка, №10 - Харьков (41129) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 347 аптеках
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Харьков, ул. Руставели Шота, 10
Всего: ампула (9)
67,00 грн
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (5)
83,20
Экономия: -19,67 грн
63,53 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (3), ампула (2)
68,20 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
Всего: ампула (6)
66,40 грн
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Харьков, ул. Дарвина, 1
Всего: упаковка (1)
66,90 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (2), ампула (7)
78,88
Экономия: -9,26 грн
69,62 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
Всего: ампула (2)
67,30 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (3)
67,00 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (1), ампула (8)
67,00 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (3)
62,40 грн
Подорожник
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Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (3)
82,50
Экономия: -14,60 грн
67,90 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: упаковка (3)
63,30 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: раствор для инъекций (2)
60,37 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (3), ампула (3)
78,44
Экономия: -18,89 грн
59,55 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
Всего: упаковка (3)
62,40 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
Всего: упаковка (3), ампула (3)
70,80 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: ампула (1)
67,40 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
Всего: упаковка (3)
71,10 грн
Экономная аптека
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Харьков, ул. Молочная, 1
Всего: раствор для инъекций (7)
72,67 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 1
Всего: упаковка (2)
68,10 грн