«Нашатырно-анисовые капли» применять внутрь. Детям с 12 до 14 лет — 10–12 капель (развести в 1 столовой ложке жидкости). Взрослым и детям с 14 лет — 10–15 капель (развести в 1 столовой ложке жидкости). Принимать «Нашатырно-анисовые капли» 3–4 раза в день. Продолжительность лечения определяет врач в зависимости от достигнутого эффекта, переносимости лекарственного средства и характера комплексной терапии.

«Нашатырно-анисовые капли» назначать в комплексной терапии с препаратами термопсиса, алтея и другими отхаркивающими средствами, а также, в случае необходимости, с антибиотиками и другими противовоспалительными средствами.