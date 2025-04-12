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Нашатырно-анисовые капли (Liquor ammonii-anisatus)

Нашатырно-анисовые капли капли оральные флакон 25 мл №1
Цены в Киев
от 30,17 грн
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Характеристики
Производитель
Тернофарм
Форма выпуска
Капли оральные
Условия продажи
Без рецепта
Объем
25 мл
ATC-группа
Регистрация
UA/8828/01/01 от 30.01.2019

Нашатырно-анисовые капли инструкция по применению

Состав

действующие вещества: 1 мл препарата содержит масла анисового 0,0281 г, аммиака раствора 10% 0,15 мл

вспомогательные вещества: этанол разведенный.

1 капля (0,02 мл) содержит 70% (0,014 мл) этанола разведенного.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика. Комбинированное лекарственное средство с отхаркивающим действием. Анисовое масло стимулирует секрецию бронхиальных желез, аммиак способствует разрежению мокроты и ее легкому отхождению. Кроме того, анисовое масло способствует пищеварению и оказывает ветрогонное и антисептическое действие. Вследствие лечения у больных улучшается пищеварение, нормализуется секреторная и моторная функции желудка и кишечника, исчезает метеоризм.

Фармакокинетика.

Не изучалась.

Показания

В комплексном лечении заболеваний органов дыхания: фарингиты, трахеиты, бронхиты (острый и хронический), бронхопневмонии, коклюш у детей.

Противопоказания

«Нашатырно-анисовые капли» не назначать при индивидуальной непереносимости препарата.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Препараты термопсиса, алтея, другие отхаркивающие средства усиливают терапевтический эффект «Нашатырно-анисовых капель».

Необходимо избегать одновременного применения других лекарственных средств, содержащих этанол.

Особенности применения

При применении препарата следует воздерживаться от употребления алкоголя.

Лекарственное средство содержит этанол!

Не рекомендуется применение препарата в течение длительного времени.

Способ применения и дозы

«Нашатырно-анисовые капли» применять внутрь. Детям с 12 до 14 лет — 10–12 капель (развести в 1 столовой ложке жидкости). Взрослым и детям с 14 лет — 10–15 капель (развести в 1 столовой ложке жидкости). Принимать «Нашатырно-анисовые капли» 3–4 раза в день. Продолжительность лечения определяет врач в зависимости от достигнутого эффекта, переносимости лекарственного средства и характера комплексной терапии.

«Нашатырно-анисовые капли» назначать в комплексной терапии с препаратами термопсиса, алтея и другими отхаркивающими средствами, а также, в случае необходимости, с антибиотиками и другими противовоспалительными средствами.

Дети

Применять детям с 12 лет.

Передозировки

Не обнаружены.

Побочные реакции

Аллергические реакции, в том числе сыпь на коже, зуд, гиперемия, отек, бронхоспазм.

Срок годности

2 года.

Условия хранения. Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 ° С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 25 мл, или во флаконах-капельницах, в пачках или без пачек.

Категория отпуска

Без рецепта.