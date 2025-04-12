Нашатырно-анисовые капли (Liquor ammonii-anisatus)
Нашатырно-анисовые капли инструкция по применению
Состав
действующие вещества: 1 мл препарата содержит масла анисового 0,0281 г, аммиака раствора 10% 0,15 мл
вспомогательные вещества: этанол разведенный.
1 капля (0,02 мл) содержит 70% (0,014 мл) этанола разведенного.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика. Комбинированное лекарственное средство с отхаркивающим действием. Анисовое масло стимулирует секрецию бронхиальных желез, аммиак способствует разрежению мокроты и ее легкому отхождению. Кроме того, анисовое масло способствует пищеварению и оказывает ветрогонное и антисептическое действие. Вследствие лечения у больных улучшается пищеварение, нормализуется секреторная и моторная функции желудка и кишечника, исчезает метеоризм.
Фармакокинетика.
Не изучалась.
Показания
В комплексном лечении заболеваний органов дыхания: фарингиты, трахеиты, бронхиты (острый и хронический), бронхопневмонии, коклюш у детей.
Противопоказания
«Нашатырно-анисовые капли» не назначать при индивидуальной непереносимости препарата.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Препараты термопсиса, алтея, другие отхаркивающие средства усиливают терапевтический эффект «Нашатырно-анисовых капель».
Необходимо избегать одновременного применения других лекарственных средств, содержащих этанол.
Особенности применения
При применении препарата следует воздерживаться от употребления алкоголя.
Лекарственное средство содержит этанол!
Не рекомендуется применение препарата в течение длительного времени.
Способ применения и дозы
«Нашатырно-анисовые капли» применять внутрь. Детям с 12 до 14 лет — 10–12 капель (развести в 1 столовой ложке жидкости). Взрослым и детям с 14 лет — 10–15 капель (развести в 1 столовой ложке жидкости). Принимать «Нашатырно-анисовые капли» 3–4 раза в день. Продолжительность лечения определяет врач в зависимости от достигнутого эффекта, переносимости лекарственного средства и характера комплексной терапии.
«Нашатырно-анисовые капли» назначать в комплексной терапии с препаратами термопсиса, алтея и другими отхаркивающими средствами, а также, в случае необходимости, с антибиотиками и другими противовоспалительными средствами.
Дети
Применять детям с 12 лет.
Передозировки
Не обнаружены.
Побочные реакции
Аллергические реакции, в том числе сыпь на коже, зуд, гиперемия, отек, бронхоспазм.
Срок годности
2 года.
Условия хранения. Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 ° С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 25 мл, или во флаконах-капельницах, в пачках или без пачек.
Категория отпуска
Без рецепта.