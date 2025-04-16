Нашатырно-анисовые капли (Liquor ammonii-anisatus)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 91 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Нашатырно-анисовые капли капли оральные флакон 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
43,04
Экономия при брони: -1,40 грн
Аптека
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
Нашатырно-анисовые капли капли оральные флакон 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Нашатырно-анисовые капли капли оральные флакон 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
47,40
Экономия при брони: -12,40 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Нашатырно-анисовые капли капли оральные флакон 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
43,41
Экономия при брони: -3,35 грн
Мед-сервис
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Нашатырно-анисовые капли капли оральные флакон 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Нашатырно-анисовые капли капли оральные флакон 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Нашатырно-анисовые капли капли оральные флакон 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Нашатырно-анисовые капли капли оральные флакон 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
43,43
Экономия при брони: -3,35 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Нашатырно-анисовые капли капли оральные флакон 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
46,30
Экономия при брони: -11,30 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Нашатырно-анисовые капли капли оральные флакон 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Нашатырно-анисовые капли капли оральные флакон 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
47,40
Экономия при брони: -12,40 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Нашатырно-анисовые капли капли оральные флакон 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
46,40
Экономия при брони: -11,40 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Нашатырно-анисовые капли капли оральные флакон 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
43,76
Экономия при брони: -3,68 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Нашатырно-анисовые капли капли оральные флакон 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Нашатырно-анисовые капли капли оральные флакон 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
43,68
Экономия при брони: -2,30 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Нашатырно-анисовые капли капли оральные флакон 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
Аптека низких цен
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Нашатырно-анисовые капли капли оральные флакон 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
43,48
Экономия при брони: -3,42 грн
Подорожник
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Нашатырно-анисовые капли капли оральные флакон 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
47,40
Экономия при брони: -12,40 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Нашатырно-анисовые капли капли оральные флакон 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
43,57
Экономия при брони: -3,29 грн
Аптека копейка
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Нашатырно-анисовые капли капли оральные флакон 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
44,24
Экономия при брони: -2,04 грн