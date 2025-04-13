Нашатырно-анисовые капли (Liquor ammonii-anisatus)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 593 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Нашатырно-анисовые капли капли оральные флакон 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Нашатырно-анисовые капли капли оральные флакон 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Нашатырно-анисовые капли капли оральные флакон 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Нашатырно-анисовые капли капли оральные флакон 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Нашатырно-анисовые капли капли оральные флакон 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
39,30
Экономия при брони: -4,10 грн
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Нашатырно-анисовые капли капли оральные флакон 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
39,30
Экономия при брони: -4,20 грн
Фармация
Закрыто
Открывается через 50 мин
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Нашатырно-анисовые капли капли оральные флакон 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
48,00
Экономия при брони: -10,29 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Нашатырно-анисовые капли капли оральные флакон 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Нашатырно-анисовые капли капли оральные флакон 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
42,50
Экономия при брони: -4,79 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Нашатырно-анисовые капли капли оральные флакон 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
42,86
Экономия при брони: -1,76 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Нашатырно-анисовые капли капли оральные флакон 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Нашатырно-анисовые капли капли оральные флакон 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
48,00
Экономия при брони: -10,29 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Нашатырно-анисовые капли капли оральные флакон 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Нашатырно-анисовые капли капли оральные флакон 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
43,46
Экономия при брони: -3,63 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Нашатырно-анисовые капли капли оральные флакон 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Нашатырно-анисовые капли капли оральные флакон 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Нашатырно-анисовые капли капли оральные флакон 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Нашатырно-анисовые капли капли оральные флакон 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
42,51
Экономия при брони: -1,41 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
1.4 км
Нашатырно-анисовые капли капли оральные флакон 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
48,00
Экономия при брони: -10,29 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Нашатырно-анисовые капли капли оральные флакон 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
44,05
Экономия при брони: -2,04 грн