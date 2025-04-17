Нашатырно-анисовые капли (Liquor ammonii-anisatus)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 60 аптеках в Чернигов
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Нашатырно-анисовые капли капли оральные флакон 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Нашатырно-анисовые капли капли оральные флакон 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
42,97
Экономия при брони: -1,29 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Нашатырно-анисовые капли капли оральные флакон 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Нашатырно-анисовые капли капли оральные флакон 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
46,30
Экономия при брони: -10,60 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Нашатырно-анисовые капли капли оральные флакон 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
43,86
Экономия при брони: -5,15 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Нашатырно-анисовые капли капли оральные флакон 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Нашатырно-анисовые капли капли оральные флакон 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Нашатырно-анисовые капли капли оральные флакон 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
43,60
Экономия при брони: -4,00 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Нашатырно-анисовые капли капли оральные флакон 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Нашатырно-анисовые капли капли оральные флакон 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
43,11
Экономия при брони: -3,61 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Нашатырно-анисовые капли капли оральные флакон 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
42,46
Экономия при брони: -2,40 грн
Аптека копейка
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Нашатырно-анисовые капли капли оральные флакон 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
43,62
Экономия при брони: -1,32 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 89
1.0 км
Нашатырно-анисовые капли капли оральные флакон 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 54
1.1 км
Нашатырно-анисовые капли капли оральные флакон 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
43,82
Экономия при брони: -1,55 грн
Ощад аптека
Чернигов, ул. Шевченко, 27
1.2 км
Нашатырно-анисовые капли капли оральные флакон 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
46,40
Экономия при брони: -10,70 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Преображенская, 2
1.3 км
Нашатырно-анисовые капли капли оральные флакон 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Нашатырно-анисовые капли капли оральные флакон 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Шевченко, 22
1.6 км
Нашатырно-анисовые капли капли оральные флакон 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Нашатырно-анисовые капли капли оральные флакон 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
43,27
Экономия при брони: -2,36 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Шевченко, 22
1.6 км
Нашатырно-анисовые капли капли оральные флакон 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
43,68
Экономия при брони: -3,60 грн