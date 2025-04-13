Нашатырно-анисовые капли (Liquor ammonii-anisatus)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 201 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Нашатырно-анисовые капли капли оральные флакон 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
41,17
Экономия при брони: -1,32 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Нашатырно-анисовые капли капли оральные флакон 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Нашатырно-анисовые капли капли оральные флакон 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
44,99
Экономия при брони: -2,73 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Нашатырно-анисовые капли капли оральные флакон 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Нашатырно-анисовые капли капли оральные флакон 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Нашатырно-анисовые капли капли оральные флакон 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
46,30
Экономия при брони: -11,30 грн
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Нашатырно-анисовые капли капли оральные флакон 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Нашатырно-анисовые капли капли оральные флакон 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
43,71
Экономия при брони: -2,94 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
Нашатырно-анисовые капли капли оральные флакон 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Нашатырно-анисовые капли капли оральные флакон 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
43,68
Экономия при брони: -2,12 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Нашатырно-анисовые капли капли оральные флакон 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
1.3 км
Нашатырно-анисовые капли капли оральные флакон 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Нашатырно-анисовые капли капли оральные флакон 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Нашатырно-анисовые капли капли оральные флакон 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
46,40
Экономия при брони: -11,40 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 137
1.6 км
Нашатырно-анисовые капли капли оральные флакон 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
Нашатырно-анисовые капли капли оральные флакон 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
Аптека ваш консультант
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 41/2
1.8 км
Нашатырно-анисовые капли капли оральные флакон 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Нашатырно-анисовые капли капли оральные флакон 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Нашатырно-анисовые капли капли оральные флакон 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Нашатырно-анисовые капли капли оральные флакон 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
45,62
Экономия при брони: -2,87 грн