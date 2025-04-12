препарат не предназначен для экстренного лечения приступа БА.

Максимальный терапевтический эффект препарата наступает после нескольких недель систематического применения.

В начале лечения препаратом Кетотифен не следует внезапно отменять противоастматические средства, особенно системные глюкокортикостероиды, в связи с возможным развитием недостаточности коры надпочечников. В этих случаях период восстановления нормальной реакции гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы на стресс может продолжаться до 1 года.

Для предупреждения седативного эффекта прием препарата можно начать в первые дни с половинной дозы.

При применении препарата Кетотифен может снижаться потребность в глюкокортикостероидах и бронхолитиках у больных с БА.

В случае интеркуррентной инфекции необходимо проводить специфическую противоинфекционную терапию.

С осторожностью необходимо применять кетотифен лицам наличием предрасположенности к судорогам (например, при эпилепсии в анамнезе), поскольку препарат может снижать порог судорожной готовности.

При лечении кетотифеном не следует употреблять алкоголь, поскольку он усиливает депрессорный эффект кетотифена на ЦНС.

Терапевтическое действие препарата развивается постепенно, через 2-4 недели от начала лечения, поэтому курс лечения должен быть продолжительным (от 2-3 месяцев). Прекращать лечение следует постепенно в течение 2-4 недель, причем в этот период может возникнуть рецидив симптомов БА.

Следует соблюдать осторожность при применении кетотифена у пациентов с нарушениями функции печени.

При одновременном приеме с противодиабетическими лекарственными средствами необходимо контролировать уровень тромбоцитов в периферической крови (возможна транзиторная тромбоцитопения).

Людям с нарушениями толерантности к углеводам (например, с глюкозо-галактозной мальабсорбцией), больным сахарным диабетом следует учитывать, что в состав препарата входят углеводы (сироп содержит 0,06 г углеводов в 1 мл). Сироп содержит мальтитол (глюкозный сироп гидратированный) в жидком состоянии. Пациентам с редкой наследственной непереносимостью фруктозы нельзя принимать этот препарат.

Частое и длительное применение сиропа может быть вредным для зубов (развитие кариеса).

Опыт применения кетотифена свидетельствует о том, что для пожилых людей особых рекомендаций не требуется.

Клинические наблюдения согласуются с особенностями фармакокинетики и демонстрируют, что для получения оптимального результата у детей может быть необходимой более высокая доза на килограмм массы тела, чем у взрослых. Такие высокие дозы переносятся детьми так же хорошо, как и минимальные дозы.

Применение в период беременности или кормления грудью. Кетотифен не оказывает эмбриотоксического и тератогенного действия на животных.

В период беременности кетотифен противопоказан для применения в I триместре беременности. Во время II и III триместров беременности его следует назначать только после строгой оценки наличия прямых показаний и в случаях, когда ожидаемая польза от лечения превышает потенциальный риск для плода.

Кетотифен проникает в грудное молоко, поэтому при приеме препарата кормление грудью следует прекратить.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами.

В начале лечения препарат Кетотифен может сделать более замедленной скорость реакций, что требует от больного повышенной осторожности при управлении транспортными средствами и работе с другими механизмами.