Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 70 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Кетотифен сироп 1 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Кетотифен сироп 1 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
64,95
Экономия при брони: -9,60 грн
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Кетотифен сироп 1 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Кетотифен сироп 1 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Кетотифен сироп 1 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Кетотифен сироп 1 мг/5 мл флакон полимерный 50 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Мед-сервис
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Кетотифен сироп 1 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Кетотифен сироп 1 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Кетотифен сироп 1 мг/5 мл флакон полимерный 50 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
48,14
Экономия при брони: -1,92 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Кетотифен сироп 1 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
62,13
Экономия при брони: -2,87 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Кетотифен сироп 1 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
65,24
Экономия при брони: -6,03 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Кетотифен сироп 1 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копейка
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
Кетотифен сироп 1 мг/5 мл флакон полимерный 50 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
43,23
Экономия при брони: -1,69 грн
Аптека шар@
Запорожье, ул. Школьная, 13
3.2 км
Кетотифен сироп 1 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
58,46
Экономия при брони: -4,35 грн
Аптека копейка
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
3.4 км
Кетотифен сироп 1 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
57,55
Экономия при брони: -3,44 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
3.4 км
Кетотифен сироп 1 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
58,03
Экономия при брони: -3,20 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Запорожская, 5
3.5 км
Кетотифен сироп 1 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
57,22
Экономия при брони: -2,37 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 14
3.7 км
Кетотифен сироп 1 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копейка
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 15-А
3.7 км
Кетотифен сироп 1 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
63,59
Экономия при брони: -2,74 грн
Аптека копейка
Запорожье, ул. Чаривная, 121
3.7 км
Кетотифен сироп 1 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
63,33
Экономия при брони: -8,49 грн