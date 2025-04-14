Одесса (адрес не указан)
Доступно в 83 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Кетотифен сироп 1 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Кетотифен сироп 1 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
60,63
Экономия при брони: -2,79 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Кетотифен сироп 1 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
63,34
Экономия при брони: -2,46 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Кетотифен сироп 1 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
63,71
Экономия при брони: -2,87 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Кетотифен сироп 1 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
62,17
Экономия при брони: -2,25 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Кетотифен сироп 1 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
57,66
Экономия при брони: -2,66 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Кетотифен сироп 1 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
63,67
Экономия при брони: -3,75 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Кетотифен сироп 1 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
64,44
Экономия при брони: -3,64 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Кетотифен сироп 1 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
65,03
Экономия при брони: -3,34 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Кетотифен сироп 1 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
60,81
Экономия при брони: -3,95 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Кетотифен сироп 1 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Кетотифен сироп 1 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Кетотифен сироп 1 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
57,51
Экономия при брони: -2,00 грн
Подорожник
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Кетотифен сироп 1 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Кетотифен сироп 1 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
57,87
Экономия при брони: -2,36 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Степовая, 29
3.4 км
Кетотифен сироп 1 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
59,26
Экономия при брони: -2,38 грн
Подорожник
Одесса, ул. Нежинская, 79
3.4 км
Кетотифен сироп 1 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Одесса, ул. Болгарская, 40
3.4 км
Кетотифен сироп 1 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
58,31
Экономия при брони: -3,13 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 62
3.5 км
Кетотифен сироп 1 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
58,39
Экономия при брони: -2,88 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 65
3.5 км
Кетотифен сироп 1 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
58,59
Экономия при брони: -3,64 грн