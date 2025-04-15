Львов (адрес не указан)
Доступно в 47 аптеках в Львов
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Кетотифен сироп 1 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
63,51
Экономия при брони: -3,67 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Кетотифен сироп 1 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
62,60
Экономия при брони: -3,50 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Кетотифен сироп 1 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
63,43
Экономия при брони: -3,51 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Базарная, 11
0.8 км
Кетотифен сироп 1 мг/5 мл флакон полимерный 50 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Кетотифен сироп 1 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Кетотифен сироп 1 мг/5 мл флакон полимерный 50 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Кетотифен сироп 1 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
65,60
Экономия при брони: -6,50 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Кетотифен сироп 1 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Львов, пл. Соборная, 17
1.1 км
Кетотифен сироп 1 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Львов, ул. Сербская, 13
1.2 км
Кетотифен сироп 1 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Львов, ул. Федьковича, 21
1.2 км
Кетотифен сироп 1 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
65,10
Экономия при брони: -5,26 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 50 мин
Львов, ул. Горской, 9
1.2 км
Кетотифен сироп 1 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Бортнянского, 28
1.3 км
Кетотифен сироп 1 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
61,00
Экономия при брони: -1,90 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Франко Ивана, 7
1.3 км
Кетотифен сироп 1 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
Кетотифен сироп 1 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Зеленая, 7/7
1.4 км
Кетотифен сироп 1 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Гайдамацкая, 18
1.8 км
Кетотифен сироп 1 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
61,95
Экономия при брони: -1,97 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 67
2.3 км
Кетотифен сироп 1 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
68,51
Экономия при брони: -3,03 грн
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 95
2.6 км
Кетотифен сироп 1 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 171
2.7 км
Кетотифен сироп 1 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
61,00
Экономия при брони: -1,90 грн