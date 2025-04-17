Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 318 аптеках в Чернигов
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Кетотифен сироп 1 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
65,60
Экономия при брони: -4,40 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Кетотифен сироп 1 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
65,60
Экономия при брони: -4,40 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Кетотифен сироп 1 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
62,60
Экономия при брони: -1,40 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Кетотифен сироп 1 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Кетотифен сироп 1 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
59,18
Экономия при брони: -3,58 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Кетотифен сироп 1 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
62,60
Экономия при брони: -1,40 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Кетотифен сироп 1 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
61,83
Экономия при брони: -1,91 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 54
1.1 км
Кетотифен сироп 1 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
57,01
Экономия при брони: -2,12 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Преображенская, 2
1.3 км
Кетотифен сироп 1 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 14
1.6 км
Кетотифен сироп 1 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
62,60
Экономия при брони: -1,40 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Шевченко, 22
1.6 км
Кетотифен сироп 1 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
69,48
Экономия при брони: -4,02 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 161
2.5 км
Кетотифен сироп 1 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
65,60
Экономия при брони: -4,40 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 62
2.5 км
Кетотифен сироп 1 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Текстильников, 15
2.7 км
Кетотифен сироп 1 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
62,74
Экономия при брони: -2,90 грн
Аптека твоей родини
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 37
2.9 км
Кетотифен сироп 1 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Мед-сервис
Чернигов, ул. Соборности, 2
2.9 км
Кетотифен сироп 1 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 33
3.0 км
Кетотифен сироп 1 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
62,60
Экономия при брони: -1,40 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 194
3.0 км
Кетотифен сироп 1 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 194
3.1 км
Кетотифен сироп 1 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
61,97
Экономия при брони: -2,18 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Космонавтов, 9
3.2 км
Кетотифен сироп 1 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"