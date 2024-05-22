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Бета-каротин натуральний (Natural beta carotene) (576503) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Бета-каротин натуральний (Natural beta carotene)
Ціна в місті Київ
від 569,00 грн
Без рецепта
90 шт від 569,00 грн
В наявності в 3 аптеках інших міст
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Виробник
Форма випуску
Капсули
Кількість штук в упаковці
90 шт.
Дієтичні добавки
2.1. Дієтичні добавки — джерело моновітамінів і вітаміноподібних речовин