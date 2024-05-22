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Вістабон артро (Vistabon artro) (576253) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Вістабон артро (Vistabon artro)
Ціна в місті Київ
від 655,60 грн
Без рецепта
30 шт від 655,60 грн
В наявності в 1 аптеці
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Виробник
Кількість штук в упаковці
30 шт.
Дієтичні добавки
11.4. Дієтичні добавки, що сприяють нормалізації функції опорно-рухового апарату