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Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функцію опорно-рухового апаратуДієтичні добавки, що сприяють нормалізації функції опорно-рухового апаратуВістабон Тенді (Vistabon Tendi)

Вістабон Тенді (Vistabon Tendi) (576252) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Вістабон Тенді (Vistabon Tendi)
Ціна в місті Київ
від 939,50 грн
Без рецепта
30 шт від 939,50 грн
В наявності в 47 аптеках інших міст
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Виробник
Кількість штук в упаковці
30 шт.
Дієтичні добавки
11.4. Дієтичні добавки, що сприяють нормалізації функції опорно-рухового апарату