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Бьюті колаген пептиди (Beauty collagen peptides) (576180) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Бьюті колаген пептиди (Beauty collagen peptides)
Ціна в місті Київ
від 657,00 грн
Без рецепта
1 шт від 657,00 грн
В наявності в 3 аптеках інших міст
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Виробник
Форма випуску
Порошок
Вага
150 г
Дієтичні добавки
15.3. Дієтичні добавки для поліпшення стану шкіри, нігтів, волосся