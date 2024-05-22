Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування різних групДієтичні добавки для поліпшення стану шкіри, нігтів, волоссяБьюті колаген пептиди (Beauty collagen peptides) Бьюті колаген пептиди (Beauty collagen peptides) (576180) - інструкція із застосування Дієтичні добавки Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 657,00 грн Без рецепта 1 шт від 657,00 грн В наявності в 3 аптеках інших міст Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник VP Laboratory LTD Форма випуску Порошок Вага 150 г Дієтичні добавки 15.3. Дієтичні добавки для поліпшення стану шкіри, нігтів, волосся