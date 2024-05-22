Все аптеки Украины
Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування — джерела речовин антиоксидантної дії і речовин, що впливають на енергетичний обмінДієтичні добавки — антиоксидантиБіофлавоноїди (Bioflavonoids)

Біофлавоноїди (Bioflavonoids) (576046) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

  • Інструкція
  • Ціни
  • Карта
Біофлавоноїди (Bioflavonoids)
Ціна в місті Київ
від 1343,10 грн
Без рецепта
90 шт, 700 мг від 1343,10 грн
В наявності в 10 аптеках інших міст
Забронювати Знайти на карті
Виробник
Форма випуску
Капсули
Дозування
700 мг
Кількість штук в упаковці
90 шт.
Дієтичні добавки
5.1. Дієтичні добавки — антиоксиданти