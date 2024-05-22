Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування — джерела речовин антиоксидантної дії і речовин, що впливають на енергетичний обмінДієтичні добавки — антиоксидантиБіофлавоноїди (Bioflavonoids) Біофлавоноїди (Bioflavonoids) (576046) - інструкція із застосування Дієтичні добавки Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 1343,10 грн Без рецепта 90 шт, 700 мг від 1343,10 грн В наявності в 10 аптеках інших міст Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Дієнж Форма випуску Капсули Дозування 700 мг Кількість штук в упаковці 90 шт. Дієтичні добавки 5.1. Дієтичні добавки — антиоксиданти