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Діенж сироватка для обличчя (DiAnge face serum) (576032) - інструкція із застосування Косметичні засоби

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Діенж сироватка для обличчя (DiAnge face serum)
Ціна в місті Київ
від 1076,90 грн
Без рецепта
1 шт від 1076,90 грн 1 шт від 1076,90 грн 1 шт від 1076,90 грн 1 шт від 1076,90 грн
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В наявності в 1 аптеці інших міст
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Виробник
Об'єм
30 мл
Косметичні засоби
1.6. Антивікова косметика 1.7. Інші засоби з догляду за шкірою обличчя, шиї та декольте