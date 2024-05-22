Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяАнтивікова косметикаДіенж сироватка для обличчя (DiAnge face serum) Діенж сироватка для обличчя (DiAnge face serum) (576032) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 1076,90 грн Без рецепта 1 шт від 1076,90 грн 1 шт від 1076,90 грн 1 шт від 1076,90 грн 1 шт від 1076,90 грн Більше +1 В наявності в 1 аптеці інших міст Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Дієнж Об'єм 30 мл Косметичні засоби 1.6. Антивікова косметика 1.7. Інші засоби з догляду за шкірою обличчя, шиї та декольте