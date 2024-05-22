Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяТермальна вода, освіжаючий спрей, міцелярний лосьонДіенж міцелярна вода (DiAnge micellar water) Діенж міцелярна вода (DiAnge micellar water) (576029) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 678,30 грн Без рецепта 1 шт від 678,30 грн В наявності в 1 аптеці інших міст Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Дієнж Об'єм 200 мл Косметичні засоби 1.2. Термальна вода, освіжаючий спрей, міцелярний лосьон