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Гастроцид форте (Gastrocid forte) (576014) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Гастроцид форте (Gastrocid forte)
Ціна в місті Київ
від 110,00 грн
Без рецепта
24 шт від 110,00 грн 1 шт від 120,00 грн
В наявності в 61 аптеці
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Виробник
Форма випуску
Таблетки жувальні
Кількість штук в упаковці
24 шт.
Дієтичні добавки
8.1. Дієтичні добавки, що покращують процеси травлення та функціональний стан ШКТ