Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функції органів травленняДієтичні добавки, що покращують процеси травлення та функціональний стан ШКТГастроцид форте (Gastrocid forte) Гастроцид форте (Gastrocid forte) (576014) - інструкція із застосування Дієтичні добавки Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 110,00 грн Без рецепта 24 шт від 110,00 грн 1 шт від 120,00 грн В наявності в 61 аптеці Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Здравофарм Форма випуску Таблетки жувальні Кількість штук в упаковці 24 шт. Дієтичні добавки 8.1. Дієтичні добавки, що покращують процеси травлення та функціональний стан ШКТ