Гевкамен (Gevcamenum) (575964) - інструкція із застосування ATC-класифікація
Гевкамен інструкція із застосування
- Склад
- Лікарська форма
- Фармакотерапевтична група
- Фармакологічні властивості
- Показання
- Протипоказання
- Особливості застосування
- Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
- Застосування у період вагітності або годування груддю
- Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
- Спосіб застосування та дози
- Діти
- Передозування
- Побічні реакції
- Термін придатності
- Умови зберігання
- Упаковка
- Категорія відпуску
- Виробник
- Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
- Заявник
- Місцезнаходження заявника
Склад
діючі речовини: левоментол, камфора, олія евкаліптова, олія гвоздикова;
1 г мазі містить: левоментолу — 180 мг, камфори — 100 мг, олії евкаліптової — 100 мг, олії гвоздикової — 10 мг;
допоміжні речовини: парафін, парафін жовтий м’який.
Лікарська форма
Мазь.
Основні фізико-хімічні властивості: мазь білого або жовтуватого кольору, з характерним запахом. Мазь за зовнішнім виглядом має бути однорідною.
Фармакотерапевтична група
Засоби, що застосовуються місцево при суглобовому та м’язовому болю. Код АТХ M02A X10.
Фармакологічні властивості
Фармакодинаміка.
При зовнішньому застосуванні препарат подразнює нервові закінчення шкіри, чинить відволікаючу, місцеву знеболювальну, протизапальну та протимікробну дію при запаленні, болю в суглобах та м’язах.
Фармакокінетика.
Не вивчалась.
Показання
Симптоматичне лікування невралгії, міалгії, артриту, ревматизму, ішіасу.
Протипоказання
Підвищена чутливість до будь-якого з компонентів препарату. Рани у місці нанесення препарату, дерматит, коклюш, екзема, схильність до бронхоспазму або судом.
Особливості застосування
Не наносити на слизові оболонки! Не допускати потрапляння препарату в очі. У разі випадкового потрапляння мазі в очі необхідно промити їх водою і негайно звернутися до лікаря.
При втиранні у шкіру викликає відчуття холоду, потім теплоти, слабкого печіння та поколювання.
Не слід наносити мазь на пошкоджену шкіру.
Після кожного застосування мазі ретельно мити руки.
При сильному подразненні шкіри втирання слід припинити.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Невідома.
Застосування у період вагітності або годування груддю
Вагітним та жінкам у період годування груддю лікування призначає лікар у разі, коли передбачувана користь для жінки перевищує потенційний ризик для плода/дитини.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
Не впливає.
Спосіб застосування та дози
Мазь застосовувати зовнішньо для розтирання.
2–3 г препарату легко втирати до повного всмоктування в уражену ділянку тіла та прилеглу ділянку шкіри 2–3 рази на добу.
Кратність застосування і тривалість курсу лікування визначає лікар залежно від характеру захворювання, його вираженості, досягнутого ефекту, виду базисної терапії.
Діти
Дітям віком до 12 років не рекомендується застосовувати препарат.
Передозування
Відчуття сильного тепла та печіння у місці нанесення мазі чи посилення проявів побічних реакцій. Алергічні реакції (кропив’янка, свербіж шкіри) у разі підвищеної чутливості до препарату. Терапія симптоматична.
Побічні реакції
З боку імунної системи: можливі алергічні реакції, включаючи почервоніння шкіри, свербіж, шкірні висипання, кропив’янку, контактний дерматит.
З боку центральної нервової системи: головний біль, запаморочення, можливе виникнення судом, спричинене камфорою.
Порушення у місці введення: почервоніння шкіри, свербіж, у дітей може виникнути дерматит.
Термін придатності
3 роки.
Умови зберігання
Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.
Зберігати у недоступному для дітей місці.
Упаковка
По 20 г у контейнерах.
Категорія відпуску
Без рецепта.
Виробник
ПРАТ «ФІТОФАРМ».
Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
Україна, 84500, Донецька обл., м. Бахмут, вул. Сибірцева, 2.
Заявник
ПРАТ «ФІТОФАРМ».
Місцезнаходження заявника
Україна, 02090, місто Київ, вул. Алматинська, будинок 12.