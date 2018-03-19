Не наносити на слизові оболонки! Не допускати потрапляння препарату в очі. У разі випадкового потрапляння мазі в очі необхідно промити їх водою і негайно звернутися до лікаря.

При втиранні у шкіру викликає відчуття холоду, потім теплоти, слабкого печіння та поколювання.

Не слід наносити мазь на пошкоджену шкіру.

Після кожного застосування мазі ретельно мити руки.

При сильному подразненні шкіри втирання слід припинити.