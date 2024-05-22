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Артросила форте (Artrosila forte) (575870) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Артросила форте (Artrosila forte)
Ціна в місті Київ
від 213,90 грн
Без рецепта
10 шт від 213,90 грн
В наявності в 224 аптеках
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Виробник
Кількість штук в упаковці
10 шт.
Дієтичні добавки
11.1. Дієтичні добавки, що переважно впливають на хрящову тканину суглоба