Все аптеки Украины
Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають, переважно, на процеси обміну у тканинахДієтичні добавки — джерело моновітамінів і вітаміноподібних речовинВітамікс вітамін C 500 (Vitamix vitamin C 500)

Вітамікс вітамін C 500 (Vitamix vitamin C 500) (575846) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

  • Інструкція
Вітамікс вітамін C 500 (Vitamix vitamin C 500)
Ціна в місті Київ
Без рецепта
12 шт Немає в наявності
Забронювати Знайти на карті
Виробник
Кількість штук в упаковці
12 шт.
Дієтичні добавки
2.1. Дієтичні добавки — джерело моновітамінів і вітаміноподібних речовин