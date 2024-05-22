Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають, переважно, на процеси обміну у тканинахДієтичні добавки — джерело моновітамінів і вітаміноподібних речовинВітамікс вітамін C 500 (Vitamix vitamin C 500) Вітамікс вітамін C 500 (Vitamix vitamin C 500) (575846) - інструкція із застосування Дієтичні добавки Інструкція Ціна в місті Київ Без рецепта 12 шт Немає в наявності Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Фортекс Нутрасютикалс Кількість штук в упаковці 12 шт. Дієтичні добавки 2.1. Дієтичні добавки — джерело моновітамінів і вітаміноподібних речовин