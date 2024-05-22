Все аптеки Украины
Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування — джерела мінеральних речовинДієтичні добавки, що містять окремі мінеральні речовиниДієтичні добавки, що містять кальційДиво крейда (Kraid's Miracle)

Диво крейда (Kraid's Miracle) (575773) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

  • Інструкція
  • Ціни
  • Карта
Диво крейда (Kraid's Miracle)
Ціна в місті Київ
від 68,00 грн
Без рецепта
50 шт, 500 мг від 68,00 грн 50 шт, 500 мг від 68,00 грн 50 шт, 500 мг від 68,00 грн
В наявності в 163 аптеках
Забронювати Знайти на карті
Виробник
Форма випуску
Таблетки
Дозування
500 мг
Кількість штук в упаковці
50 шт.
Дієтичні добавки
3.1.4. Дієтичні добавки, що містять кальцій