Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають на функції ЦНСДієтичні добавки м'якої заспокійливої діїБаю-бай (Baju-bay) Баю-бай (Baju-bay) (575495) - інструкція із застосування Дієтичні добавки Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 75,18 грн Без рецепта 20 шт, 400 мг від 75,18 грн В наявності в 1 аптеці Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Каміла-Фарма Форма випуску Капсули желатинові Дозування 400 мг Кількість штук в упаковці 20 шт. Дієтичні добавки 1.1. Дієтичні добавки м'якої заспокійливої дії