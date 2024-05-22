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Баю-бай (Baju-bay) (575495) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Баю-бай (Baju-bay)
Ціна в місті Київ
від 75,18 грн
Без рецепта
20 шт, 400 мг від 75,18 грн
В наявності в 1 аптеці
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Виробник
Форма випуску
Капсули желатинові
Дозування
400 мг
Кількість штук в упаковці
20 шт.
Дієтичні добавки
1.1. Дієтичні добавки м'якої заспокійливої дії