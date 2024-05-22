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Гепастронг аміно форте (Gepastrong amino forte) (575484) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Гепастронг аміно форте (Gepastrong amino forte)
Ціна в місті Київ
від 572,69 грн
Без рецепта
15 шт, 4275 мг від 572,69 грн
В наявності в 10 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Порошок
Дозування
4275 мг
Кількість штук в упаковці
15 шт.
Дієтичні добавки
8.2. Дієтичні добавки для підтримання функції печінки, жовчовивідних шляхів і жовчного міхура