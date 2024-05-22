Екстратерм® Делюкс зі смаком морозної вишні (Extratherm® Deluxe with frost cherry flavor) (575473) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
Екстратерм Делюкс зі смаком морозної вишні інструкція із застосування
Характеристика
Особливості дії компонентів.
Ісландський мох (Cetraria islandica) містить полісахариди ліхенін та ізоліхенін, що обволікають слизову оболонку верхніх дихальних шляхів і ротової порожнини, сприяють створенню захисного шару, який має заспокійливу та пом’якшуючу дію, завдяки чому зменшується кашлевий рефлекс та сухий подразнюючий кашель. До складу екстракту входять також комплекс органічних кислот (уснінова, цетрарова та інші), макро- та мікроелементи (залізо, йод, марганець та інші), вітаміни груп и В, вітаміни А та С, яким притаманні протизапальна, антибактеріальна, легка противірусна та протигрибкова, імуностимулююча та регенеруюча дії. Ісландський мох добре відомий своїм терапевтичним ефектом при запальних захворюваннях дихальних шляхів.
Гіалуронова кислота формує багатошарову захисну плівку на слизовій оболонці горла та ротової порожнини, сприяє відновленню водного балансу, зволоженню, регенерації слизової оболонки і зменшенню відчуття сухості та подразнення, особливо при тривалих навантаженнях на голосові зв’язки.
Вітамін С сприяє нормальному функціонуванню імунної системи, підтримує загальний стан та опірність організму до негативних факторів довкілля, особливо в період сезонних застудних захворювань дихальних шляхів.
Чебрець (Thymus serpyllum) прискорює відходження мокротиння, має пом’якшувальні та спазмолітичні властивості. Вміст в екстракті чебрецю ефірної олії, дубильних речовин, гіркоти зумовлюють зменшення в’язкості бронхіального секрету. Екстракт чебрецю посилює відхаркування мокротиння та поліпшує дренажну функцію бронхіального дерева.
Ментол (Mentholum) має стимулюючу дію на холодові рецептори ротової порожнини, завдяки чому проявляє анестезуючий ефект.
Декспантенол є провітаміном В5, який у клітинах швидко перетворюється у пантотенову кислоту і діє як вітамін. Декспантенол стимулює регенерацію слизових оболонок завдяки здатності прискорювати грануляцію та епітелізацію, нормалізує клітинний метаболізм, чинить загоювальну, вітамінізуючу та протизапальну дію.
Олія розмарину (Rosemary oil) чинить протизапальну, пом’якшувальну, легку спазмолітичну та антисептичну дії на слизову оболонку верхніх дихальних шляхів.
Рекомендації з вживання
Екстратерм® Делюкс може бути рекомендований в якості дієтичної добавки як додаткове джерело біологічно активних речовин — натуральних рослинних екстрактів ісландського моху та чебрецю, гіалуронової кислоти, декспантенолу та вітаміну С, з метою полегшення дратівливого подразнюючого кашлю, що супроводжує запалення верхнього відділу дихальних шляхів, у тому числі спричиненого зовнішніми факторами (сухе, холодне та забруднене повітря, пил, дим тощо); сприяє зменшенню подразнення, відчуття першіння, свербежу та дискомфорту в горлі та ротовій порожнині, охриплості голосу та сухості слизової оболонки; для підтримки та нормалізації функціонування голосових зв’язок при навантаженнях; сприяє регенерації слизової оболонки горла та ротової порожнини; з метою нормалізації належного функціонування та захисту слизової оболонки верхніх дихальних шляхів та ротової порожнини від дії різного виду подразників; для загального зміцнення організму в період сезонних застудних захворювань.
Спосіб вживання та рекомендована добова кількість. Дорослим і дітям старше 11 років повільно розсмоктувати в ротовій порожнині по 1 льодянику кожні 2 години (не більше 6 льодяників на добу). Не перевищувати рекомендовану добову кількість.
Застереження щодо вживання. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування, при індивідуальній чутливості до будь-якого компоненту, дітям віком до 11 років.
Перед використанням рекомендована консультація лікаря. У період вагітності та грудного вигодовування продукт вживати за рекомендацією лікаря. Не є лікарським засобом. Без ГМО.
Умови зберігання
зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С, у сухому, захищеному від світла та недоступному для дітей місці.