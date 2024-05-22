Екстратерм® Делюкс може бути рекомендований в якості дієтичної добавки як додаткове джерело біологічно активних речовин — натуральних рослинних екстрактів ісландського моху та чебрецю, гіалуронової кислоти, декспантенолу та вітаміну С, з метою полегшення дратівливого подразнюючого кашлю, що супроводжує запалення верхнього відділу дихальних шляхів, у тому числі спричиненого зовнішніми факторами (сухе, холодне та забруднене повітря, пил, дим тощо); сприяє зменшенню подразнення, відчуття першіння, свербежу та дискомфорту в горлі та ротовій порожнині, охриплості голосу та сухості слизової оболонки; для підтримки та нормалізації функціонування голосових зв’язок при навантаженнях; сприяє регенерації слизової оболонки горла та ротової порожнини; з метою нормалізації належного функціонування та захисту слизової оболонки верхніх дихальних шляхів та ротової порожнини від дії різного виду подразників; для загального зміцнення організму в період сезонних застудних захворювань.

Спосіб вживання та рекомендована добова кількість. Дорослим і дітям старше 11 років повільно розсмоктувати в ротовій порожнині по 1 льодянику кожні 2 години (не більше 6 льодяників на добу). Не перевищувати рекомендовану добову кількість.

Застереження щодо вживання. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування, при індивідуальній чутливості до будь-якого компоненту, дітям віком до 11 років.

Перед використанням рекомендована консультація лікаря. У період вагітності та грудного вигодовування продукт вживати за рекомендацією лікаря. Не є лікарським засобом. Без ГМО.