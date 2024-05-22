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Вітоніка гліцин (Vitonika glycine) (575469) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

  • Інструкція
Вітоніка гліцин (Vitonika glycine)
Ціна в місті Київ
Без рецепта
60 шт, 150 мг Немає в наявності
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Виробник
Форма випуску
Таблетки
Дозування
150 мг
Кількість штук в упаковці
60 шт.
Дієтичні добавки
1.3. Дієтичні добавки до продуктів харчування, що сприяють покращенню метаболізму в тканинах головного мозку