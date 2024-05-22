Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функцію опорно-рухового апаратуДієтичні добавки, що сприяють нормалізації функції опорно-рухового апаратуВістакеа хондро (Vistacare chondro) Вістакеа хондро (Vistacare chondro) (575453) - інструкція із застосування Дієтичні добавки Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 533,99 грн Без рецепта 60 шт, 1,25 г від 533,99 грн В наявності в 53 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник EuBion Corporation Форма випуску Таблетки Дозування 1,25 г Кількість штук в упаковці 60 шт. Дієтичні добавки 11.4. Дієтичні добавки, що сприяють нормалізації функції опорно-рухового апарату