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Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функцію опорно-рухового апаратуДієтичні добавки, що сприяють нормалізації функції опорно-рухового апаратуВістакеа хондро (Vistacare chondro)

Вістакеа хондро (Vistacare chondro) (575453) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Вістакеа хондро (Vistacare chondro)
Ціна в місті Київ
від 533,99 грн
Без рецепта
60 шт, 1,25 г від 533,99 грн
В наявності в 53 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Таблетки
Дозування
1,25 г
Кількість штук в упаковці
60 шт.
Дієтичні добавки
11.4. Дієтичні добавки, що сприяють нормалізації функції опорно-рухового апарату