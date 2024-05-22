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Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функції органів травленняДієтичні добавки для підтримання функції печінки, жовчовивідних шляхів і жовчного міхураАртишок+Куркума (Artichoke+Turmeric)

Артишок+Куркума (Artichoke+Turmeric) (575335) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Артишок+Куркума (Artichoke+Turmeric)
Ціна в місті Київ
від 103,00 грн
Без рецепта
50 шт від 103,00 грн
В наявності в 1 аптеці
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Виробник
Форма випуску
Капсули
Кількість штук в упаковці
50 шт.
Дієтичні добавки
8.2. Дієтичні добавки для підтримання функції печінки, жовчовивідних шляхів і жовчного міхура