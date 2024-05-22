Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають на процес детоксикації і сприяють виведенню з організму чужорідних і токсичних речовинДієтичні добавки — сорбентиАбсорбіт Дуо (Absorbit Duo) Абсорбіт Дуо (Absorbit Duo) (575315) - інструкція із застосування Дієтичні добавки Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 109,00 грн Без рецепта 20 шт, 400 мг від 109,00 грн В наявності в 122 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Фармаком Форма випуску Капсули Дозування 400 мг Кількість штук в упаковці 20 шт. Дієтичні добавки 14.1. Дієтичні добавки — сорбенти