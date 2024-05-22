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Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функції органів травленняДієтичні добавки для підтримання функції печінки, жовчовивідних шляхів і жовчного міхураL-гепаціале (L-gepaciale)

L-гепаціале (L-gepaciale) (575268) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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L-гепаціале (L-gepaciale)
Ціна в місті Київ
від 533,10 грн
Без рецепта
20 шт від 533,10 грн
В наявності в 233 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Розчин для перорального застосування
Кількість штук в упаковці
20 шт.
Дієтичні добавки
8.2. Дієтичні добавки для підтримання функції печінки, жовчовивідних шляхів і жовчного міхура