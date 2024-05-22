Все аптеки Украины
Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування різних групДієтичні добавки для нормалізації функції зоруВізіокомплекс форте (Viziocomplex forte)

Візіокомплекс форте (Viziocomplex forte) (575255) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

  • Інструкція
  • Ціни
  • Карта
Візіокомплекс форте (Viziocomplex forte)
Ціна в місті Київ
від 365,00 грн
Без рецепта
30 шт від 365,00 грн
В наявності в 53 аптеках
Забронювати Знайти на карті
Виробник
Форма випуску
Капсули
Кількість штук в упаковці
30 шт.
Дієтичні добавки
15.1. Дієтичні добавки для нормалізації функції зору