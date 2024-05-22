Все аптеки Украины
Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають на функції ЦНСДієтичні добавки до продуктів харчування, що сприяють покращенню метаболізму в тканинах головного мозкуАксотек (Aksotek)

Аксотек (Aksotek) (575223) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

  • Інструкція
  • Ціни
  • Карта
Аксотек (Aksotek)
Ціна в місті Київ
від 449,89 грн
Без рецепта
30 шт, 695 мг від 449,89 грн
В наявності в 63 аптеках
Забронювати Знайти на карті
Виробник
Форма випуску
Капсули
Дозування
695 мг
Кількість штук в упаковці
30 шт.
Дієтичні добавки
1.3. Дієтичні добавки до продуктів харчування, що сприяють покращенню метаболізму в тканинах головного мозку