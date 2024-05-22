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Гліцин макс (Glycine max) (575217) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Гліцин макс (Glycine max)
Ціна в місті Київ
від 132,51 грн
Без рецепта
20 шт, 700 мг від 132,51 грн
В наявності в 15 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Таблетки для розсмоктування
Дозування
700 мг
Кількість штук в упаковці
20 шт.
Дієтичні добавки
1.3. Дієтичні добавки до продуктів харчування, що сприяють покращенню метаболізму в тканинах головного мозку