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Антигаст Др. Ом (Antigast Dr. Om) (575212) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Антигаст Др. Ом (Antigast Dr. Om)
Ціна в місті Київ
від 85,50 грн
Без рецепта
16 шт від 85,50 грн
В наявності в 2 аптеках інших міст
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Виробник
Форма випуску
Таблетки
Кількість штук в упаковці
16 шт.
Дієтичні добавки
8.4. Дієтичні добавки, що підтримують моторно-евакуаторну функцію ШКТ