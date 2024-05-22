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Дентаргіл фіто (Dentargil fito) (575097) - інструкція із застосування Косметичні засоби

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Дентаргіл фіто (Dentargil fito)
Ціна в місті Київ
від 234,70 грн
Без рецепта
1 шт від 234,70 грн
В наявності в 231 аптеці
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Виробник
Форма випуску
Розчин для полоскання ротової порожнини
Об'єм
160 мл
Косметичні засоби
4.1.2. Ополоскувачі для порожнини рота