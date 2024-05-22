Косметичні засобиЗасоби по догляду за слизовими оболонкамиЗасоби для догляду за порожниною ротаОполоскувачі для порожнини ротаДентаргіл фіто (Dentargil fito) Дентаргіл фіто (Dentargil fito) (575097) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 234,70 грн Без рецепта 1 шт від 234,70 грн В наявності в 231 аптеці Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник ІЛАН ФАРМ Форма випуску Розчин для полоскання ротової порожнини Об'єм 160 мл Косметичні засоби 4.1.2. Ополоскувачі для порожнини рота