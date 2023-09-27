нанесіть достатню кількість Емоліум® сонцезахисний спрей для дітей SPF 50+ на тіло перед виходом на сонце. Замала кількість зменшує рівень захисту. Якомога частіше повторюйте нанесення для підтримання належного захисту, особливо після купання або витирання рушником. Дайте засобу поглинутися, щоб уникнути появи плям.