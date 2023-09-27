Емоліум® сонцезахисний спрей для дітей SPF 50+ (Emolium sunscreen spray for children SPF 50+) (573181) - інструкція із застосування Косметичні засоби
Ціна в місті Київ
від 653,38 грн
Без рецепта
Об'єм
175 мл
Косметичні засоби
Реєстраційне посвідчення
12.2-18-3/16084 від 27.09.2023
Емоліум сонцезахисний спрей для дітей SPF 50+ інструкція із застосування
Характеристика
Емоліум® сонцезахисний спрей для дітей SPF 50+ містить вдосконалені, фотостабільні UVA/UVB світлофільтри з широким спектром дії. Підходить для чутливої шкіри.
Легка та нежирна формула, стійка до піску та води.
Можна наносити на вологу шкіру.
Не містить віддушок. Дерматологічно протестовано.
Ефективність підтверджена тестами.
Рекомендації по використанню
нанесіть достатню кількість Емоліум® сонцезахисний спрей для дітей SPF 50+ на тіло перед виходом на сонце. Замала кількість зменшує рівень захисту. Якомога частіше повторюйте нанесення для підтримання належного захисту, особливо після купання або витирання рушником. Дайте засобу поглинутися, щоб уникнути появи плям.
Умови зберігання
зберігати при кімнатній температурі у недоступному для дітей місці.