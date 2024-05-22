Все аптеки Украины
Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функцію сечостатевої системиДієтичні добавки для підтримки функції і зниження ризику захворювань передміхурової залозиL-007 ліпосомальний (L-007 liposomal)

L-007 ліпосомальний (L-007 liposomal) (573176) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

  • Інструкція
  • Ціни
  • Карта
L-007 ліпосомальний (L-007 liposomal)
Ціна в місті Київ
від 694,41 грн
Без рецепта
20 шт від 694,41 грн
В наявності в 53 аптеках інших міст
Забронювати Знайти на карті
Виробник
Кількість штук в упаковці
20 шт.
Дієтичні добавки
10.2. Дієтичні добавки для підтримки функції і зниження ризику захворювань передміхурової залози