Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають на функції СССДієтичні добавки для підтримання функції серцево-судинної системиАктив кардіо (Active cardio) Актив кардіо (Active cardio) (573136) - інструкція із застосування Дієтичні добавки Інструкція Ціна в місті Київ Без рецепта 20 шт Немає в наявності Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ ООО Форма випуску Капсули Кількість штук в упаковці 20 шт. Дієтичні добавки 6.1. Дієтичні добавки для підтримання функції серцево-судинної системи