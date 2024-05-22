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Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функцію органів диханняДієтичні добавки, що сприяють регуляції функціі органів диханняБронхо Плюс Форте (Broncho Plus Forte)

Бронхо Плюс Форте (Broncho Plus Forte) (573133) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

  • Інструкція
Бронхо Плюс Форте (Broncho Plus Forte)
Ціна в місті Київ
Без рецепта
1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності
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Виробник
Форма випуску
Сироп
Об'єм
200 мл
Дієтичні добавки
7.1. Дієтичні добавки, що сприяють регуляції функціі органів дихання