Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяЗасоби з догляду за проблемною шкіроюSVR себіаклер активний тональний догляд (SVR sebiaclearr active tonal care) SVR себіаклер активний тональний догляд (SVR sebiaclearr active tonal care) (573007) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 473,48 грн Без рецепта 1 шт від 473,48 грн В наявності в 4 аптеках інших міст Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Lab. SVR Об'єм 40 мл Косметичні засоби 1.5. Засоби з догляду за проблемною шкірою